Park Cattaneo a San Felice: "Un cantiere dimenticato, un quartiere abbandonato"

"La ciclabile che si scioglie al sole è solo la ciliegina, se così si può dire, sulla torta di un progetto che questa amministrazione non ha mai seguito con la dovuta determinazione. "Lo specchio di una situazione di scarsa sicurezza, sporcizie e abbandono vissuti dai cittadini di una città minore". A parlare, anzi a scrivere con un'interrogazione indirizzata alla giunta Rucco, sono i consiglieri comunali di “Per una Grande Vicenza” Raffaele Colombara, Alessandra Marobin, Cristiano Spiller e Otello Dalla Rosa. Oggetto dell'interrogazione sono i lavori al Park Catteneo a San Felice. "Un'agonia senza fine; i lavori al Park Cattaneo sembrano voler accompagnare come un penoso sudario un'Amministrazione incapace di portare a termine persino opere come questa, già progettata e finanziata. È di questi giorni la vicenda della pista ciclabile mal realizzata e da rifare", spiegano i consiglieri su i ritardi di un cantiere non ancora chiuso dopo ben 4 anni. "Alla consegna del parcheggio mancherà ancora il parco, che originariamente doveva essere realizzata per primo. Oggi, anziché verde pubblico, ci sono solo montagne di terra. In ogni caso, il parco che verrà realizzato avrà una superficie inferiore a quanto progettato inizialmente. Non ancora chiare le dotazioni. Non saranno di sicuro rispettate le caratteristiche concordate originariamente col quartiere", aggiungono i consiglieri, aggiungendo: "E poi il cantiere del parcheggio. Polvere, vibrazioni, crepe nelle case. Cittadini per anni in balia di maestranze spesso non controllate. Non sappiamo se le scuse dell'assessore saranno sufficienti nelle cause che si preannunciano da parte dei residenti. Tra le ultime varianti, una trovata rivoluzionaria: una gigantesca vasca di laminazione apparsa negli ultimi mesi, pugno in un occhio tra le case, mai realizzata altrove in mezzo alle abitazioni. Insieme all'impatto, vedremo i problemi di sicurezza, le zanzare, il riverbero ecc. Insomma, un cantiere che è un po' lo specchio del modo di amministrare proprio della Giunta Rucco: poca cura dei progetti, scarsa attenzione alle risorse, poco rispetto della vita dei cittadini; una città che si riduce al centro storico, mentre i quartieri sono abbandonati a se stessi."

I rappresentati di “Per una Grande Vicenza” chiedono così all'amministrazione chi ha scelto il materiale da posare per la realizzazione della pista ciclabile e se il materiale era conforme a quanto chiedeva il progetto e se sia stato posato correttamente, nel tempo giusto e con le corrette condizioni atmosferiche. "Chi paga i danni? L'ultima consegna, prevista a metà luglio, a quando slitterà? Quale crono programma per il parco?", conclude l'interrogazione