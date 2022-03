Circo di Mosca, insulti sui social e locandine imbrattate: lo show cambia nome

Sono attesi a Vicenza con il loro spettacolo la prossima settimana ma, così come è stato nella vicina Verona, l'impresa circense è stata oggetto di pesanti e ingiustificati attacchi. Il motivo? La denominazione Circo di Mosca, in un momento in cui la Russia ha dato vita ad una strage di sangue nel conflitto armato contro l'Ucraina