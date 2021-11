Un dolce aiuto per donne e bambini: l'iniziativa della pasticceria Filippi

Un dono natalizio può fare la differenza. Lo sa bene la Pasticceria Filippi di Zanè che ha deciso di supportare l'organizzazione umanitaria indipendente Women For Freedom, nata per sostenere la libertà delle donne in Italia e nel mondo, donando 600 panettoni artigianali che verranno inseriti in altrettanti pacchi natalizi. Il ricavato della vendita servirà per sostenere alcuni progetti di aiuto promossi dall'associazione.

Dalla sua nascita nel 2014 a Bassano del Grappa, WFF ha fatto nascere e sviluppare 53 progetti in 7 Paesi, tra cui Italia, India, Camerun, Nepal e Romania, aiutando oltre 8500 donne e bambini attraverso programmi di auto-generazione di reddito, offrendo opportunità di sviluppo e sostenibilità. L’idea è creare una struttura snella, con spese di gestione ridotte al minimo, per realizzare progetti con partner locali che puntano all’auto-sviluppo dei beneficiari. L'impegno di WFF evolve con le necessità e le emergenze dettate dai contesti all'interno dei quali l'associazione opera: educazione sessuale e all'igiene, accoglienza per vittime di violenza domestica e sessuale e di prostituzione e traffico umano, scolarizzazione di spose bambine, indipendenza economica.

I programmi di WFF aiutano donne e bambini a cui vengono negati i diritti fondamentali a raggiungere la loro libertà: libertà di vivere, esprimersi, istruirsi, guadagnare dai frutti della propria terra e del proprio lavoro, libertà di progettare la propria vita.

"In Women For Freedom siamo orgogliosi di questa collaborazione perché è l’esempio che quando un’impresa “illuminata” e un'associazione uniscono le loro forze nascono delle partnership di grande valore – sottolinea Davide Parise co-fondatore di Women For Freedom – Questo progetto non è una semplice operazione commerciale per raccogliere fondi ma un lavoro di squadra. Filippi si è messa al fianco di Women For Freedom perché crede nella sua mission: una donna libera, felice e realizzata è la più grande opportunità che abbiamo per cambiare il mondo".

Le confezioni natalizie solidali di WFF si possono prenotare e acquistare telefonando al 338 8886516 o scrivendo a info@womenforfreedom.org. Per tutte le info sull'associazione www.womenforfreedom.org