Musei civici, l'accesso con green pass non frena i visitatori: ad agosto incassati 144 mila euro

L'ingresso con green pass nei siti museali non frena i visitatori, anzi il mese di agosto 2021 ha registrato 144 mila euro di incassi quasi raggiungendo quelli del 2019 pari a 154 mila, anno prepandemia e con il miglior risultato di sempre.

Confrontando il dato con il 2020 (79 mila euro di incasso), anno in cui si è manifestato il Covid, si vede un incremento del 100%

"Quelli del mese di agosto sono incassi da record per i Musei civici che ci consentono di arrivare quasi ai livelli del 2019, prima dell'arrivo del Covid che ha sensibilmente pesato sulle presenze turistiche in città - dichiara il sindaco Francesco Rucco - Una grande soddisfazione che conferma quanto il lavoro sulla cultura e sulla rete museale possa dare una risposta importante dal punto di vista dell'offerta turistica consentendo un indotto significativo che ci spinge ad investire per migliorare sempre di più".

L'ottimo risultato di agosto è ancor più lusinghiero se si considera che per l'ingresso ai musei è necessario il green pass, con una conseguente necessità da parte degli operatori di riorganizzare le modalità di visita e disponibilità da parte del visitatore che deve necessariamente sottoporsi al controllo del green pass. Nei musei è necessario attenersi alle norme di distanziamento con conseguente riduzione della capienza. Inoltre la presenza delle comitive organizzate è sensibilmente ridotta.