Semaforo viale Dal Verme, 850 infrazioni in sole 2 settimane

Giovedì mattina nella sala chiesa di Palazzo Trissino il vicesindaco e assessore alla mobilità e il vicecomandante della polizia locale hanno comunicato i dati sulle infrazioni rilevate nelle prime due settimane di agosto dal dispositivo semaforico attivo da lunedì 1 agosto all’incrocio di viale Dal Verme con strada Sant'Antonino e con via Lamarmora.



Dall’1 al 15 agosto sono state 848 le infrazioni rilevate automaticamente dal dispositivo: per 756 conducenti è scattata una sanzione di 42 euro con la decurtazione di due punti dalla patente: 712 veicoli, con semaforo rosso, non hanno rispettato la corsia di canalizzazione per effettuare la svolta obbligatoria a sinistra procedendo invece in direzione Treviso mentre 44 hanno superato la striscia di arresto con luce rossa.

A carico di 92 conducenti, invece, sono state elevate sanzioni per 167 euro con la decurtazione di sei punti dalla patente: 54 hanno attraversato l’incrocio con semaforo rosso nelle due direzioni principali mentre 38 hanno svoltato a sinistra sempre con semaforo che proietta luce rossa.



“I numeri rilevati in due settimane dal dispositivo semaforico ci confermano che si tratta di uno degli incroci più pericolosi oltre che trafficati della città – spiega il vicesindaco con delega alla mobilità –, ad alto rischio di incidenti, data la presenza di conducenti che non rispettano lo stop con luce rossa. Se in termini assoluti le infrazioni rilevate non sono così numerose, visto che su viale Dal Verme transitano circa 20 mila veicoli al giorno con una media giornaliera di quasi 60 sanzioni, il vero problema è relativo ai passaggi con il rosso. Si tratta di manovre molto pericolose per cui rinnoviamo la raccomandazione a rispettare correttamente le corsie di canalizzazione ma soprattutto le lanterne rosse a tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada”.



Il rilevamento delle infrazioni semaforiche è attivo 24 ore su 24, anche per le violazioni notturne, su entrambe le direzioni della direttrice principale (viale Dal Verme). Entro i cinque giorni dalla contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta.