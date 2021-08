«Infortuni in quota? La montagna va ascoltata»

Quando si parla di incidenti in montagna spesso e volentieri si ha a che fare con «situazioni di pericolo che si generano non tanto per il contesto particolarmente avverso, ma per errori, distrazioni, superficialità». A parlare in questi termini alla luce del recente bollettino veneto che in Lessinia tra Vicentino e Trentino è costato due lutti a poche ore l'uno dall'altro è Alberto Peruffo. Noto per il suo impegno come attivista della rete ambientalista berica Peruffo oggi è anche uno dei più noti alpinisti nonché rocciatori della provincia berica che ha legato il suo nome soprattutto alle montagne andine del Sud America ma anche alle salite nel Subcontinente indiano: il tutto con una predisposizione speciale «per l'esplorazione». Ambito che lo ha «rapito» anche nella sua attività ultra decennale «come artista del linguaggio» molto attento proprio all'esplorazione «nel senso della sperimentazione di nuovi linguaggi in grado di coniugare parole, immagini e musica». Cresciuto tecnicamente sulle piccole dolomiti del comprensorio recoarese Peruffo, nato nel 1967 a Montecchio Maggiore, si dice «affranto» per i due anziani deceduti la domenica di Ferragosto a ridosso del rifugio Cesare Battisti. Ai taccuini di Vicenzatoday.it l'alpinista parla delle insidie «delle nostre montagne, sì facilmente raggiungibili dal turismo di massa, ma dalla difficoltà tecnica mai banale anche alla luce della maggiore fragilità dei percorsi in quota dovuti all'azione martellante del cambiamento climatico». Parole precise cui Peruffo prova anche ad aggiungere una breve riflessione sulla sindrome «da turismo che da anni affligge» il comprensorio montano recoarese.

Senti Alberto, durante le escursioni, quali sono gli aspetti che a tuo giudizio vengono piú trascurati? Esistono differenze tra gli errori commessi da chi pratica la montagna da esperto e da chi si avvicina ad essa in modo piú estemporaneo? Quali sono secondo te, sul piano della condotta, su quello della dotazione, su quello dell'approccio mentale, le raccomandazioni di base che possono essere date a chi va in montagna?

«Anzitutto sgombriamo un dubbio. Viviamo nell'epoca dei gadget elettronici, delle app che ci suggeriscono percorsi e che prevedono il meteo. Il che non significa che l'equipaggiamento deve essere trascurato. Ad ogni buon conto quelli sono accessori talvolta comodi. Ma non bisogna perdere l'abitudine di saper guardare, scrutare, osservare, intuire e ascoltare la montagna, i suoi linguaggi e soprattutto i suoi segnali. I nostri sensi hanno un senso mi verrebbe da dire».

Per dirla in metafora la montagna non colpisce quasi mai a freddo. Ma un preavviso, almeno uno, te lo dà. È così?

«In metafora diciamo che spesso è così».

Quando non sei impegnato in traversate in luoghi remoti ma rimani nei paraggi osservi i frequentatori della montagna?

«Sì, è inevitabile. Diciamo che le categorie, oltre a chi si approccia con buon senso alle salite, sono grosso modo quattro».

Vale a dire? Ci sono delle categorie che un po' ti fanno sorridere?

«Direi di sì. In primis c'è l'alpinista mulo che deve andare da un punto a qualsiasi ad un punto b qualsiasi incurante di cosa succeda, a testa bassa, senza badare alcunché o alcuno. In secundis c'è l'alpinista techno-racer, cosa che vale per uomini e donne, che deve esibire la sua performance, il fisco allenato in palestra e l'attrezzatura o soprattutto l'abbigliamento all'ultima moda che non deve mai costare meno di mezzo stipendio. In terza c'è l'alpinista o l'escursionista, i termini sono intercambiabili ai fini di questo ragionamento, social network maniaco».

E chi è?

«È quello che cerca di fotografare per poi postare su Instagram o Facebook pure le cose più insignificanti anche, quando si trova in un posto in cui il segnale del gestore non arriva nemmeno se ce lo porta l'Altissimo in persona. In quarta c'è l'alpinista logorroico o pettegolo. Il quale o parla continuamente come se fosse nel salotto di casa sua. Oppure commenta ogni aspetto dello scibile umano o della salita mentre l'escursione è in corso».

E invece quali sono gli aspetti che dovrebbero contare di più?

«Facile a dirsi, difficile talvolta a farsi ma la montagna chiede equilibrio. Stare bene, alimentarsi bene, risposare, senza pensare di fare i Mennea della montagna: tutto ciò è fondamentale in una con la nozione che il passo non va mai fatto più lungo della gamba. In questo senso la cosa più importante è l'orientamento».

L'orientamento?

«Sì, sia che si cammini in un sentiero, sia che si cerchi una via tra le rocce orientamento non significa solo tenere la via, ma meditare ogni singolo passo o movimento cercando di continuare a dialogare con la montagna: infondendo tali attenzioni con chi cammina assieme a te nel segno della condivisione, con una attenzione particolare a chi è magari un po' meno dotato o esperto. Il che significa, bene i piccoli gruppi, assai meno bene le comitive termitaio alimentate a caciara come se fossimo a Jesolo».

E il resto?

«Poi il resto lo si costruisce con l'esperienza, magari con lo studio o la frequentazione di corsi ad hoc se si vuole provare a fare qualcosa di più, ma senza mai cedere alla dismisura. Io credo che questo approccio alla fin fine sia utile a tutti: anche per il semplice turista che fa una passeggiata. Ci vuole poco in fondo, però bisogna saper ascoltarsi e ascoltare. Il solipsismo con la montagna non va tanto d'accordo».

Da giorni e giorni a Recoaro e dintorni imperversa la polemica sulle strisce blu attorno al rifugio Campogrosso e sul «turismo forsennato» che attanaglierebbe quei luoghi. Grosso modo sono emerse tre scuole di pensiero al riguardo. La prima è quella del liberi tutti cara all'ex sindaco di Recoaro Franco Perlotto, uno scalatore come te. Poi c'è quella «ticket e strisce blu» praticata dalla attuale amministrazione capitanata da Armando Cunegato. In ultimo c'è la scuola del cosiddetto «turismo consapevole» per cui gli ingressi andrebbero modulati meglio, magari facendo ricorso a strumenti piú moderni come le navette o lo «smart traffic management» un po' come si va in Trentino Alto Adige. Tuttavia sullo sfondo c'è una Recoaro in cui i maggiorenti da anni si arroccano sulle rispettive rendite di posizione. Il che accade anche anche per una mentalità non proprio elastica, spesso atrofizzata nel passato, in ossequi alla quale si fa fatica a dialogare in modo compiuto. Tu come la vedi a riguardo?

«Qui affrontiamo una impresa le cui difficoltà sono superiori a quelle di una scalata himalayana ai primi del '900. È chiaro che qualsiasi sia la direzione che si vuole intraprendere non si può percorrerla tutta d'un botto. Serve gradualità. Certo è che bisognava partire parecchio tempo fa».

E quindi?

«La prima cosa sarebbe quella di dare vita ad un tavolo di concertazione serio, ben scadenzato, attorno al quale tutti coloro che sono interessati a dire la propria possano farlo. Non dimentichiamoci per i progetti ben strutturati in tema di sostenibilità l'Unione europea mette a disposizione fondi cospicui. Ma bisogna poggiare sul tavolo proposte serie e strutturate, non progetti estemporanei, magari pensati in modo improvvisato, magari con un occhio a qualche appetito di risulta. Poi senz'altro si può pensare a qualche cosa di innovativo».

Concretamente?

«Ci sono delle soluzioni ibride come in val di Genova in Trentino in cui nelle settimane di punta o negli orari di punta il traffico vene tenuto fuori per poi avere semaforo verde molto presto o più tardi. E ancora, al posto di sbavare per i fondi europei a favore di impianti di risalita nell'ambito sciistico, non più proponibili, si può pensare ad altro».

Scusa a che cosa ti riferisci?

«Ma che senso ha da noi pensare a impianti di risalita alle nostre quote, col riscaldamento globale che oltre a sbriciolare le creste attorno della Conca di smeraldo, ha fatto diventare la neve un miraggio, fermo restando che lo sci è uno sport ecologicamente abbastanza impattante. Al netto del Covid-19, soluzioni per ovovie o cabinovie, magari scoperchiabili, magari modulari, che fungano da filo-navetta area, un po' come si è visto nelle Ande, potrebbe essere una soluzione. Però bisogna cominciare a dialogare con costrutto. Bisogna usare la testa, l'ingegno, bisogna ragionare: non solo fare. Fare senza pensare è dannoso. Bisogna andare oltre le iniziative cui assistiamo ogni anno».

Che cosa intendi?

«Che cosa vuoi che ti dica. Spesso da quello parti, parlo in generale della valle dell'Agno per esempio, si vede spesso solo un frullato di appuntamenti enogastronomici, di sagre più o meno mascherate, di strusci mordi e fuggi a suon di spritz a Campogrosso. Se l'andato è questo non si va in alto. Si rotola a valle e in modo ridicolo per giunta».

In ultima analisi che cosa ti viene in mente?

«Non dimentichiamoci una cosa come ha ricordato proprio a Campogrosso lo scorso anno il geografo Mauro Varotto dell'Università di Padova. Non dimentichiamoci degli ammonimenti del climatologo Luca Mercalli».

Che cosa non dobbiamo dimenticare?

«Che la media montagna negli anni a venire gioco forza tornerà a valorizzarsi proprio per l'effetto dei cambiamenti climatici. Proprio perché è più prossima alle aree urbane. Ora questo cambiamento va governato saggiamente. Vogliamo buttare alle ortiche anche questa opportunità?».