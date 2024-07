Incursione artistica nella notte a Udine: marchiati di verde 140 edifici sfitti

L'obbiettivo è portare sotto i riflettori di cittadini, amministratori, associazioni di categoria e media, le tantissime attività sfitte, negozi abbandonati che ormai ci circondano, diventati luoghi non luoghi, inducendo ad una riflessione sociale. La scritta "sfitto", accompagnata dai segni verdi del bambù in diverse tonalità, che caratterizzano la poetica murale di Freak of Nature, sono un intervento di denuncia che non genera alcun danno (i colori sono a base d'acqua e si puliscono con un colpo di spugna) ma induce i cittadini a vedere e a riflettere su ciò che sta succedendo nella stragrande maggioranza delle città italiane: la crisi economica, troppi spazi vuoti, perdita di identità della città, spopolamento, degrado urbano ed umano, mancata integrazione, nelle città che stanno perdendo il senso di essere a misura d'uomo. L'artista ha approfittato del fatto di essere in zona, visto che sarà presente al festival musicale Sexto 'Nplugged nella zona lounge: ogni sera, oltre all'installazione site specific, farà una performance a sorpresa dove dipingerà letteralmente sul corpo e gli indumenti di chi lo desidera