Fiamme dalla legnaia: intervengono i pompieri, salva l'abitazione

Sabato sera, intorno alle ore 20, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Rio Giavenale a Schio per l’incendio dell’annesso di un’abitazione adibito a legnaia.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo spento con la schiuma gli oltre 100 quintali di legna, evitando la propagazione del rogo all’attigua abitazione.

Le operazioni di bonifica da parte dei Vigili del fuoco e il sopralluogo per stabilire le cause dell’incendio si sono protratte durante la serata. Sul posto anche i carabinieri.