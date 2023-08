Il Drago Vaia distrutto dal rogo, Martalar: "Avevo previsto i fulmini ma c'ha pensato l'uomo a fare l'incendio"

C'è grande amarezza nelle parole di Marco Martalar. Lo scultore altopianese che aveva dato vita al Drago di Magrè, meglio conosciuto come il Drago di Vaia, proprio come simbolo di rinascita dopo la furia dell'uragano che nel 2018 si era abbattuto sulle montagne di Veneto e Trentino, mercoledì mattina si è recato a Lavarone, sulla cima di Tablat, nell'Alpe Cimbra, e ha potuto vedere con i suoi occhi quanto era accaduto nella notte. La sua opera diventata un cumulo di cenere a seguito dell'incendio divampato (o appiccato).

Un lavoro di mesi distrutto dalle fiamme di un rogo di cui ancora non si sa molto, anche se la pista del dolo sembra essere la più battuta dalle Forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto. "Avevo previsto i fulmini ma c'ha pensato l'uomo a fare l'incendio", ha dichiarato lo scultore alla stampa locale.

Dalla diffusione della notizia del rogo si sono susseguiti una serie di messaggi di vicinanza ma soprattutto di rabbbia verso un gesto di grande "bassezza". È stata attivata anche una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma gofund.me, per poter far ripartire con il progetto. Iniziativa che vede come promotore Isacco Corradi, sindaco del Comune di Lavarone e il presidente del Comitato Valorizzazione Avez del Prinzep, l'associazione che attraverso la rigenerazione di una pianta monumentale (l'Avez del Prinzep) ha finanziato l'opera del Drago Vaia - di Marco Martalar. Nel giro di poche ore sono già stati raccolti oltre 14mila euro.

Sono dieci le opere realizzate da Marco Martalar con il "legno del Vaia": “Sono un uomo dei boschi - aveva dichiarato l'artista presentando il suo progetto - dopo Vaia mi sono ritrovato a camminare tra le mie montagne e a incontrare ad ogni passo alberi divelti, radici scoperte…presto lo sconforto si è trasformato in ispirazione: volevo curare la ferita della natura trasformandola in un’opera d’arte che ne conservasse la memoria ma che desse anche un segno di speranza e rinascita”. Mesi di lavoro che, in parte, questa notte sono andati in fumo.