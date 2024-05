Pedemontana veneta, mezzogiorno di vuoto

C'era un pezzo del gotha veneto ieri 3 maggio a Montecchio Maggiore nell'Ovest vicentino per l'inaugurazione in pompa magna della connessione fra l'autostrada Brescia Padova e la Superstrada pedemontana veneta o Spv che dir si voglia. Il presidente della giunta regionale veneta Luca Zaia del Carroccio, che ha inaugurato questo nastro d'asfalto di 95 kilometri che porta fino a Spresiano nella Marca almeno una mezza dozzina di volte, parla di «giornata storica». Sul Corvento di oggi in prima pagina Luca Romano (ex vicesindaco di Vicenza col centrosinistra, oggi volto di spicco di un centro studi di area Confindustria) parla addirittura «di fatto epocale». Stamane però poco prima di mezzodì, la realtà ha obbligato «gli aficionados della Spv» a masticare amaro. Un viaggetto in auto (di seguito il video) da Vicenza ovest a al casello di Brogliano (in foto) poco prima di mezzodì, è stato sufficiente per dare un'occhiata al traffico: sostenuto sulla Brescia Padova, ma inesistente sulla Pedemontana. I cui conti, «nonostante il wishful thinking» di chi è rimasto per anni aggrappato all'idea che i territori potessero usare a pieno una superstrada il cui pedaggio costa un occhio della testa, sono sull'orlo del precipizio.

Leopoldo Destro (Confindustria Veneto est) sempre sul Corriere veneto di oggi in pagina 2 prova ad abbozzare la sua personalissima panacea: quella dei «collegamenti a pettine» con le zone produttive. Silvia Madiotto, autrice dell'intervista, non gli domanda però quali siano i dati e le stime asseverate in forza dei quali l'uso o l'abuso di altro asfalto in una delle aree più inquinate e cementificate d'Europa possa ridare fiato al budget, incrementandone il traffico, della Pedemontana. Il cui lucro mancato, in forza di un contratto voluto da Zaia nel 2017, il concessionario privato, la Sis-Spv, lo sta già facendo ricadere sul bilancio regionale. Tanto che dalle parti di palazzo Balbi e dalle parti dell'assessorato al bilancio si registrano da mesi e mesi non pochi attacchi di dissenteria. Di più, proprio sull'orizzonte del referato alle finanze si staglia sempre più lo spettro di un «pozzo senza fondo». Che allo stato potrebbe pesare una ottantina di milioni di euro all'anno: prestazioni sanitarie e servizi sociali che potrebbero presto andare in fumo, al netto di quelli che ci sono già finiti.

Le proiezioni poi (come sostiene il democratico Andrea Zanoni che per questo non è amatissimo nel suo partito visto che il Pd, ai piani alti, è comunque favorevole all'opera come Fdi, Lega, Fi e M5S) parlano addirittura di otto forse dodici miliardi. E così l'assunto diventa incontrovertibile. Per quanto riguarda le opere pubbliche, ad oggi, la prova dei fatti dà ragione a chi da anni sostiene come il partenariato pubblico privato (project financing nella dizione anglosassone) non sia altro che una colossale «sòla» come si dice a Roma, «della propaganda neoliberista che dagli Ottanta è molto in voga» nelle classi dirigenti occidentali. «Mettere a gara i monopoli naturali come reti elettriche, gestione dell'acqua, le autostrade è intrinsecamente perverso» amava ripetere Ivan Cicconi, uno dei più autorevoli ricercatori, oggi scomparso, in materia di contratti pubblici e opere pubbliche. Nonostante tutto ieri il governatore leghista Zaia (cosa che a palazzo Balbi ripete spesso e volentieri) è tornato a spingere per il completamento della Valdastico nord da Piovene Rocchette nel Vicentino fino al sud della provincia di Trento: i territori però da tempo sono contrari e gli rispondono picche.