"Bentornato" Ponte, un taglio del nastro atteso sette anni

Dal sindaco di Bassano Elena Pavan al presidente del Veneto Luca Zaia alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Una ricca delegazione politica si è presentata domenica mattina a Bassano per omaggiare il suo ponte che dopo sette anni di lavori è tornato alla città.

Presenti tutte le cariche delle forze dell'ordine, il ministro Erika Stefani, il presidente della Provincia Francesco Rucco e il presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero. A benedire questo momento il cardinale Pietro Parolin. Alle 11 in punto il taglio del nastro a cui ha fatto seguito un corteo di anime che hanno sfilato sul ponte

"La nostra è una marcia che si lascia alle spalle una tragedia e va verso una nuova alba - ha dichiarato il governatore Luca Zaia - Stiamo andando verso una fase di convivenza con il virus, e questo è possibile grazie alle vaccinazioni. Se non ci fossero stati i vaccini e se l'83 per cento dei veneti non avesse aderito alla vaccinazione, oggi non saremo così liberi".