Inaugurato un altro tratto di Pedemontana

«L’inaugurazione di oggi significa dar vita all’85 per cento del tracciato e per fine anno - per quel che riguarda noi - l’opera sarà conclusa con l’innesto fino a Montecchio sulla A27, mentre speriamo arrivi per il 2023 l’innesto sulla A4 alla cui realizzazione sta lavorando la Padova-Brescia. Per la nostra tratta di competenza l’opera sarà completata entro dicembre di quest’anno, in verità sarà pronta già a settembre per poi attendere le autorizzazioni. Grazie alla Pedemontana, partendo dalla A 27 arriveremo a Montecchio senza mai uscire su strade normali, questa è la realizzazione di un grande progetto».

Così è intervenuto stamattina il presidente del Veneto Luca Zaia inaugurando il quinto stralcio della Superstrada Pedemontana Veneta (Spv), 14 chilometri che collegano il casello di Montebelluna a quello di Spresiano-Villorba e che saranno percorribili in 8 minuti.

«Sul fronte pedaggi è ragionevole pensare che ci saranno riduzioni, agevolazioni, abbonamenti, intanto l’opera va prima completata – prosegue Zaia - Quanto ai flussi di traffico al momento ci sono solo stime, sono ipotizzati 27 mila veicoli al giorno, ad oggi siamo sui 16 - 17 mila veicoli e abbiamo ragioni di pensare che sarà un’opera trafficata. Il tratto Treviso nord fino a Montebelluna costerà 2,5 euro, ma i tempi di percorrenza saranno ridotti di due terzi rispetto ad oggi, ad esempio tra Treviso e Bassano ci vorranno 20-25 minuti, tra Treviso e Montebelluna 8 minuti, il che vuol dire che consumeremo meno gasolio, perderemo meno tempo e saremo più sicuri».

«Secondo uno studio ufficiale questa grande infrastruttura farà aumentare il Pil del Veneto – conclude Zaia – Il Pil veneto durante i cantieri è già cresciuto di 1,7 punti su un valore di 180 miliardi e a regime crescerà ancora di 1,5 punti che significa un più 2,7 miliardi annui di flussi economici a vantaggio del territorio».

La Spv ad oggi è completata per un totale di 80 chilometri sui 94 complessivi (85%). Non sono ancora state realizzate le connessioni alle autostrade A4, a Montecchio Maggiore, e alla A27 a Spresiano. Da Breganze a Spresiano è percorribile in 50 minuti. L’opera conta un bacino di utenza di 330.000 abitanti, 35 mila aziende nel raggio di 10 minuti dai caselli e 907.000 entro 20 minuti dai caselli. Il tratto tra Montebelluna e Spresiano ha un costo di 145 milioni di euro, è protetto nel 78% della sua lunghezza da 2,3 chilometri di barriere antirumore in vetro e 3,4 in calcestruzzo. Quattro sono in tutto le gallerie. Per mitigare l’impatto dell’opera è stata rinverdita a prato una superficie di 375.000 mq, cui si somma la messa a dimora di 20 mila alberi messi a dimora e 19 vasche di laminazione.