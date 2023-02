Nuovo ponte sul lago di Fimon: completato l'anello pedonale

Una passeggiata attorno al lago di Fimon: oggi si può. È stato inaugurato sabato mattina il ponticello pedonale e ciclabile che permette di percorrere l’intero sentiero che abbraccia il lago.

“Un intervento molto atteso - ha esordito il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin - che la Provincia di Vicenza ha potuto realizzare grazie alla convenzione sottoscritta con la Regione Veneto che ci affida la gestione e la manutenzione del lago. Abbiamo demolito il vecchio ponte, non più utilizzabile, e ne abbiamo costruito uno nuovo, interamente in legno, nel massimo rispetto del luogo incontaminato in cui si inserisce. Si completa così l’anello di oltre 5 km attorno al lago, una passeggiata amata da tanti vicentini che, a pochi passi dalla città, trovano nel lago di Fimon un polmone verde di rara bellezza.”

“Il lago di Fimon è una piacevole meta domenicale di tante famiglie - il sindaco del Comune di Arcugnano Paolo Pellizzari - ma custodisce anche un patrimonio storico e ambientale immenso, che lo rende luogo di studio e di ricerca. Sono molteplici i progetti che lo riguardano e che approfondiscono le sue diverse peculiarità, sempre nella consapevolezza che non si tratti di un parco di città, ma di un ambiente naturale, e tale deve rimanere."

Ad eseguire i lavori è stata la ditta Società cooperativa sociale Arcugnano, che si è aggiudicata la gara indetta dalla Provincia. Con un importo totale di 92mila euro, in parte a carico della Regione in forza della convenzione e in parte fondi propri della Provincia.

Oltre alle infrstrutture, altrettanta attenzione è stata riservata alla tutela dell’ecosistema, in particolare ai temi della carenza di acqua e della proliferazione delle alghe. Per affrontarli al meglio, è stato istituito un Comitato tecnico in cui collaborano i tecnici di Provincia, Regione e Genio Civile.