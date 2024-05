Inaugurata l’interconnessione della A4 Brescia-Padova con la SPV Superstrada Pedemontana Veneta

Si è tenuta venerdì alla presenza dei vertici del Gruppo A4 Holding, di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, dei rappresentanti delle diverse aziende costruttrici riunite in RTI Montecchio Scarl e a quella del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’inaugurazione dell’interconnessione fra l’autostrada A4 Brescia–Padova e la Superstrada Pedemontana Veneta. Il nuovo collegamento fra le due arterie verrà ufficialmente aperto al traffico veicolare domani mattina 4 maggio 2024 dalle ore 8.

L'infrastruttura viaria si inserisce in un contesto complesso di intervento durato quattro anni e mezzo, e vedrà l’apertura al traffico della nuova autostazione di Montecchio Maggiore a fine giugno 2024, il completamento del parcheggio adiacente al casello nelle settimane immediatamente a seguire (comunque entro luglio) e poi nel mese di dicembre saranno terminati anche i lavori del nuovo Centro Manutenzione e quindi il riordino della viabilità esterna fuori dal vecchio casello di Montecchio.

Il progetto è stato realizzato con l'intenzione di alleggerire le condizioni di carico delle strade e degli incroci esistenti, che si presentano già ora in stato di congestione, sperando così di venire incontro ulteriormente alle esigenze della viabilità della provincia di Vicenza e in particolare dei comuni di Brendola, Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore. Il piano lavori ha richiesto una stretta sinergia e un continuo coordinamento con i cantieri della Superstrada Pedemontana Veneta e dell’Alta velocità/Alta capacità Ferroviaria e che, proprio per la sovrapposizione con la nuova linea di Alta Velocità ferroviaria fra Verona e Vicenza, ha imposto anche l’esecuzione in contemporanea delle gallerie di sottoattraversamento autostradale. Sono stati realizzati nuovi svincoli autostradali a livelli sfalsati, la corsia di emergenza sull’A4 in corrispondenza della linea ferroviaria Milano-Venezia, con adeguamento dell'asse autostradale per circa 2 km, il rifacimento dell'esistente cavalcaferrovia e, come detto prima, la realizzazione del nuovo casello, oltre ovviamente a tutte le altre opere di completamento.

L’intero progetto, compresa l’interconnessione, ha previsto un investimento di quasi 91 milioni di euro, sostenuto interamente dalla concessionaria Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova del Gruppo A4 Holding, e ha coinvolto ben 140 ditte che a vario titolo si sono occupate delle lavorazioni, impegnando operai e tecnici per circa 500 mila ore di lavoro.