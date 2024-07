In arrivo 13 nuovi carabinieri in servizio a Vicenza e provincia

Prosegue la costante alimentazione degli organici dei carabinieri in provincia. Sono 13 i Carabinieri (9 donne e 4 uomini) provenienti dai diversi istituti di formazione dell’Arma e già frequentatori del 142° corso, che da lunedì prestano servizio alle dipendenze del comando provinciale. Tutti prontamente impiegabili, hanno raggiunto le Tenenze di Dueville, Montecchio Maggiore e le stazioni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Sandrigo, Arzignano, Marostica e Lonigo. La manovra di impiego è finalizzata a continuare ad assicurare la presenza capillare sul territorio.

Questa mattina, in via Muggia, i neo-giunti carabinieri sono stati accolti dal comandante provinciale, colonnello Giuseppe Moscati, il quale, nel dare il benvenuto in provincia, ha rammentato loro lo spirito di servizio, la dedizione e la generosità che dovranno caratterizzare il loro operato, a favore della cittadinanza. Le parole del Colonnello Moscati: “È sempre un privilegio lavorare a contatto con le nuove leve perché mostrano quell’entusiasmo giovanile e la forte motivazione che li ha condotti a indossare gli alamari da carabiniere. L’attenzione rivolta dal Comando Generale dell’Arma e dalla Legione Carabinieri “Veneto” alla nostra provincia è costante come l’alimentazione degli organici. Sono certo che questi giovani Carabinieri saranno accolti dall’abbraccio della nostra gente, a favore della quale profonderanno il massimo impegno per contribuire concretamente alla sicurezza del nostro territorio e della nostra comunità”.