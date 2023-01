Foto del Duce esposta alla finestra nella Giornata della memoria

C'è chi il 27 gennaio ricorda le vittime dell'Olocausto e chi espone un ritratto di Benito Mussolini. É accaduto a Castelgomberto nella giornata di venerdì quando un cittadino ha esposto alla finestra della propria abitazione un ritratto del Duc.

La foto non è passata inosservata, anzi, alcuni cittadini hanno segnalato il fatto alle forze dell'ordine che sono subito intervenuto facendo rimuovere l'icona. Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco Davide Dorantani.

"L’esposizione al pubblico di un’immagine di Mussolini da parte di un nostro concittadino già fatto grave di per se, - ha commentato sui social il primo cittadino Davide Dorantani - oggi è un segno di provocazione inaccettabile che non deve essere taciuta ma farci capire che l’attenzione dev’essere sempre massima. Non si venga a parlare di gogliardata o altro. La pianta dell’odio nasce da un piccolo seme, da piccoli gesti. Fascismo, nazismo ed ogni forma di discriminazione ed oppressione vanno condannate e combattute, non possono avere nessuna motivazione o giustificazione".