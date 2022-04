Imbrattata la sede della Lega Vicenza: "Zaia traditore boia nazista"

Nella notte tra domenica e lunedì la sede della Lega di Vicenza è stata presa di mira dai vandali che hanno imbrattato i muri dello stabile di viale dell'Oreficeria e l'ingresso con della vernice rossa. "Zaia traditore boia nazista" e "Il vax uccide. Gp=nazismo" è il contenuto delle frasi intimidatorie comparse nello stabile.

La firma, una "W" all'interno di un cerchio, richiama il movimento eversivo "ViVi", costituito nella piattaforma di messaggistica istantanea Telegram.

"Condanniamo questi atti scellerati – ha commentato l’on. Alberto Stefani, commissario regionale della Lega in Veneto – non siamo disposti a concedere spazio a missive minacciose come questa alla quale abbiamo assistito lunedì mattina"."

Dobbiamo sempre e solo condannare la delinquenza, e queste scritte ne fanno totalmente parte – conclude Stefani – Continueremo la nostra battaglia per favorire il buon lavoro del nostro Governatore Luca Zaia e di tutti gli attori che giornalmente si spendono per il bene comune e per combattere la pandemia. Questi atti intimidatori non dovranno mai più accadere».

Solo pochi giorni fa, un altro attacco similare aveva interessato la sede di Azienda Zero il nucleo dell’organizzazione sanitaria del Veneto, che si trova a Padova, in passaggio Gaudenzio, e quella dell’Agenzia delle Entrate.