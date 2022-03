Illuminazione pubblica, verso la fase conclusiva dell’opera di sostituzione degli oltre 17 mila punti luce in città

Si avvia verso la fase conclusiva l’intervento di radicale sostituzione degli oltre 17 mila punti luce dell’illuminazione pubblica cittadina con altrettante lampade a led di nuova generazione.

A fare il punto sui lavori, che hanno preso il via i primi di settembre 2021, sono stati il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi in occasione di un sopralluogo serale a Laghetto.

“Siamo stati a Laghetto – afferma il sindaco Francesco Rucco – per vedere l’effetto del nuove luci a led installate in tutto il quartiere. L’impatto della nuova illuminazione è significativo, si notano infatti maggiori visibilità e sicurezza. Lavoreremo adesso sulla rete e sui cavidotti per migliorare l’infrastruttura. Lo stesso intervento interesserà inoltre Anconetta”.

“L’impianto di illuminazione pubblica – spiega l’assessore Mattia Ierardi - viene rifatto coinvolgendo 64 punti luce a Laghetto e 85 ad Anconetta. Sono interventi doverosi per tutelare la sicurezza degli utenti della strada e per dare una risposta ai cittadini che da troppi anni aspettavano”.

Il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione è fornito dalla società vicentina City Green Light srl, in seguito ad adesione del Servizio Consip da parte del Comune di Vicenza.

In generale, oltre alla sostituzione dei punti luce, saranno illuminati con nuovi impianti adatti alle zone di interesse storico e architettonico anche alcune piazze e monumenti cittadini. È prevista anche la sostituzione di alcuni pali della luce e la verniciatura di alcuni lampioni.

Per quanto riguarda in particolare i quartieri di Laghetto ed Anconetta, il servizio è comprensivo del rifacimento di circa tre chilometri di linee su intere strade, compresi scavi, cavidotti, nuovi plinti, pali e apparecchi. A seconda della tipologia delle strade, della loro larghezza e dell'altezza dei lampioni, vengono installate tre diverse tipologie di lampade a led con due differenti gruppi ottici.

La sostituzione dei punti luce ha preso il via da San Lazzaro e dei Ferrovieri per poi proseguire nei quartieri e passare, infine, al centro storico. Ad oggi è stato realizzato il 70 per cento degli interventi previsti.