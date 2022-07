Illuminazione pubblica: sostituito oltre l'80% dei corpi illuminanti con sorgenti Led

Proseguono gli interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione nel Comune di Vicenza ad opera della ditta City Green Light che si è aggiudicata l'appalto.

Come fa sapere il Coune, dall'inizio dei lavori a settembre 2021 fino ad oggi sono stati riqualificati con sorgenti led di ultima generazione oltre 14.000 corpi illuminanti, pari a oltre l'80% del totale, con importanti risultati in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica: ad oggi sono 784,25 le tonnellate di Co2 risparmiate.

Il progetto comporta un notevole risparmio energetico che ha permesso al Comune di contenere gli aumenti dei costi per l'illuminazione pubblica e di fare nuovi passi avanti nel percorso di transizione energetica ed ecologica avviato dalla città.

L’operazione, che ha preso il via a settembre dell'anno scorso, rientra nei servizi che il Comune ha acquisito aderendo alla convenzione di Consip, la centrale unica degli acquisti per la pubblica amministrazione, non solo per la fornitura ed erogazione di energia elettrica, ma anche per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, la manutenzione straordinaria, la realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico.

Il servizio viene fornito dalla società vicentina City Green Light, aggiudicataria del lotto Consip. La sostituzione dei punti luce ha preso il via da San Lazzaro e dsi Ferrovieri per poi proseguire nei quartieri di Laghetto e Anconetta e passare, infine, al centro storico. A seconda della tipologia delle strade, della loro larghezza, dell'altezza dei lampioni, vengono montate tre diverse tipologie di lampade a led con due differenti gruppi ottici.

Vengono iinoltre completamente rifatti alcuni chilometri di linea dell'illuminazione pubblica, con il coinvolgimento di intere strade e illuminati con nuovi impianti adatti alle zone di interesse storico e architettonico storico anche alcune piazze e monumenti cittadini.

È inoltre in corso la sostituzione di centinaia di pali della luce e la verniciatura del 5% dei lampioni.

Per segnalare guasti o malfunzionamenti all’illuminazione pubblica i cittadini possono rivolgersi al numero verde 800 642 120 (tutti i giorni 24 ore su 24); scrivere un’email a segnalazioni.vicenza@citygreenlight.com; utilizzare l’app CityGreenApp (disponibile per Android e iOS).