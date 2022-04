Il mondo del rally piange la scomparsa di Ilenia: vinta da malattia a soli 36 anni

La malattia è stata più forte della sua voglia di vivere. Ilenia Ossato, navigatrice di rally ma soprattutto moglie e mamma di due bimbi di 8 e 14 anni, non ce l'ha fatta. Vicentina di Isola Vicentina se n'è andata all'età di 36 anni.

Il ricordo sui social

La notizia della sua morte ha fatto presto il giro della rete dando vita una serie di messaggi che hanno riempito le bacheche dei social.

"Difficile trovare le parole quando a lasciare questa vita terrena è una mamma giovanissima e una cara amica - scrive il Bassano rally racing - La scomparsa di Ilenia Ossato ci coglie impreparati come un fulmine a ciel sereno e ci lascia sgomenti. Un abbraccio grande grande al marito e ai giovani figli, alla mamma, al caro papà Giuseppe e alla sorella Giovanna anch'essi da molti anni nostri amici e preziosi collaboratori. Ciao Ilenia, grazie dei sorrisi che ci hai regalato".

"Donna, mamma e sportiva scomparsa ad un'età troppo giovane per un destino inaccettabile - scrive Aci Vicenza - Il suo sorriso rimarrà indelebile nella nostra memoria. La sua passione sarà esempio di sportività, sempre corretta e rispettosa di persone e regole. Ilenia, sarai sempre tra noi".

E ancora: "In questi difficili momenti non ci sono parole - scrive la Scuderia Palladio - la scomparsa di Ilenia Ossato coglie impreparati come un fulmine a ciel sereno. Un abbraccio grande al marito, ai figli, alla famiglia e alla cara sorella Giovanna. Ciao Ilenia".