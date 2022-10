Il Vicenza Calcio Femminile si unisce alla raccolta fondi per Josienne

Tutti insieme per Jo. Il Vicenza Calcio Femminile ha deciso di offrire tutto il supporto possibile nei confronti della ex calciatrice biancorossa Josienne Broccoli, 33 anni, che il prossimo 25 novembre verrà operata per rimuovere un meningioma. La società si è unità alla raccolta fondi organizzata dai familiari di Josienne (qui il link), attraverso una raccolta parallela nel campo sportivo di Tavernelle, a partire dalla partita di domenica 30 ottobre col Lumezzane, e online, il cui ricavati confluiranno nella prima.

LA STORIA DI JOSIENNE

Il percorso medico di Josienne è iniziato sei anni fa, dopo aver subito un infortunio al naso mentre giocava a calcio. Durante un esame, si è scoperto che aveva un adenoma pleomorfo, un tumore benigno nella sua ghiandola salivare. Nelle operazioni di valutazione del tumore, i medici ne hanno scoperti altri due: un meningioma, tumore del cervelletto, e un adenoma ipofisario, tumore dell'ipofisi. Sfortunatamente, il meningioma ha continuato a crescere e ora sta provocando varie complicazioni mediche. Nel corso degli ultimi due anni, Josienne ha sperimentato un continuo aumento di emicranie, insieme a un'estrema sensibilità al rumore e alla luce. Dopo aver consultato vari neurochirurghi, è stata stabilita la necessità rimuovere il tumore.

IL RITORNO NEGLI STATI UNITI

Fino a poco tempo fa, Josienne e suo marito Nick lavoravano nella caserma americana di Vicenza. Con l’imminente necessità dell’operazione, i due hanno capito che non sarebbero più stati più in grado di sostenersi, a causa delle future spese mediche. Josienne ha quindi fatto ritorno negli Stati Uniti, individuando un neurochirurgo ad Atlanta, in Georgia, in modo da farsi operare vicino alla famiglia, mentre Nick si è arruolato nell’esercito, per fornire il sostegno economico necessario. Il recupero della chirurgia cerebrale è un processo graduale, che richiederà molto tempo e molte spese. Per questo motivo, i familiari hanno deciso di organizzare una raccolta fondi, alla quale si è subito unito anche il Vicenza Calcio Femminile.

«VOGLIAMO DIMOSTRARE VICINANZA E RICONOSCENZA»

A parlare a VicenzaToday è la presidente del Vicenza Calcio Femminile, Erika Maran. «Noi conosciamo bene la situazione – spiega -. Quest’estate, prima che partisse per gli Stati Uniti, le avevamo organizzato una festa a sorpresa, proprio per ringraziarla e per dimostrare la nostra vicinanza. Dopo l’operazione, Josienne avrà bisogno di un lungo periodo di riabilitazione, che le consentirà di ricominciare a parlare e camminare. La raccolta fondi è in dollari ed è scritta tutto in inglese, per cui una nostra tesserata, Camilla Tresso, e il capitano Aurora Missiaggia stanno mettendo su una raccolta fondi online in italiano, i cui proventi verranno girati al conto americano. Inoltre, già dalla prossima partita in casa, verrà posizionata nel campo di Tavernelle una scatolina nella quale sarà possibile inserire le donazioni. Abbiamo pensato di fare questo perché è il minimo che possiamo fare per Jo, per dimostrarle la nostra vicinanza e la riconoscenza: ci ha veramente insegnato tanto».