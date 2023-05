Il Torrione di Porta Castello tra i 12 musei visitabili con la Vicenza Card

Il Torrione di Porta Castello dall’1 giugno entrerà a far parte dei musei cittadini visitabili con la Vicenza Card. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, che ha la nuda proprietà del monumento, insieme alla Fondazione Coppola, usufruttuaria per trent’anni dell’immobile dove propone mostre di arte contemporanea.

Senza costi aggiuntivi, chi acquisterà per 20 euro (ridotto 15 euro, scuole 6 euro, family 24 euro) la Vicenza Card potrà dunque visitare anche il Torrione di Porta Castello, oltre a Teatro Olimpico, Basilica Palladiana, Museo civico di Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa Corona, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Gallerie di Palazzo Thiene, Gallerie d’Italia Vicenza di Palazzo Leoni Montanari, Palladio Museum, Museo Diocesano e Museo del Gioiello.

“Con questa iniziativa – dichiara l’amministrazione – diventano 12 le sedi del circuito museale cittadino visitabili con un unico biglietto, il cui costo non subirà aumenti. Con questa iniziativa puntiamo a incentivare la visita di questa eccezionale testimonianza di architettura militare del Medioevo, da cui si gode di una straordinaria vista sulla città, e delle mostre di arte contemporanea che la Fondazione Coppola vi allestisce, sempre molto stimolanti e di respiro internazionale. La Fondazione, peraltro, non percepirà quote dalla vendita della card”.

Proprio in questi giorni al Torrione viene inaugurata la mostra “Stanze” dei pittori Matthias Weischer e Flavio De Marco, entrambi attivi in Germania, che sarà visitabile fino al 30 luglio.

La mostra “Stanze”, presentata dal critico d’arte e Davide Ferri, raccoglie una trentina di dipinti dei due artisti lungo i cinque piani del Torrione che rappresentano interni – stanze, appunto - a cui corrispondono paesaggi interiori.

Sabato 6 maggio alle 18, in occasione dell’apertura della mostra che gode del patrocinio del Comune e del consolato italiano della Repubblica Federale di Germania, la Fondazione Coppola ha deciso di consegnare al sindaco di Vicenza una targa che ne celebra l’inserimento nell’albo dei suoi benemeriti “per l’impegno profuso a favore della valorizzazione del Torrione di Porta Castello e dell’Arte contemporanea a Vicenza”.

Il monumento è visitabile venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) con la Vicenza Card (attiva dall’1 giugno) oppure con biglietto singolo (ingresso Torrione con mostra 5 euro; ingresso Torrione senza mostra 4 euro; ingresso ridotto over65 4 euro; ingresso gratuito under 18 e Vi-University card).