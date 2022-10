Il quattrocentista Matteo Galvan sposa la collega Mariabenedicta Chigbolu

Un amore sbocciato sulle piste d’atletica, con la maglia della Nazionale addosso e, come riporta la Fidal in una nota, coronato lo scorso 1 ottobre con il matrimonio a Roma tra l’affetto di tanti compagni azzurri. È il giorno più bello per i quattrocentisti Matteo Galvan e Mariabenedicta Chigbolu che si sono sposati sabato mattina nella chiesa di Santa Maria in Portico, nel rione Campitelli, cuore della Capitale.

Vicentino delle fiamme gialle lui, ritirato lo scorso anno dopo una luminosa carriera che l’ha visto anche sul tetto d’Europa con la 4x400 degli Euroindoor di Torino 2009. Romana dell’esercito lei, bronzo agli Europei di Amsterdam con la staffetta nel 2016. A festeggiare i neo-sposi c’erano molti azzurri, tra cui i “colleghi” di staffetta Alice Mangione, Raphaela Lukudo e Davide Re, il saltatore con l’asta Claudio Stecchi, l’ex quattrocentista Claudio Licciardello.