Il passaggio del Tav preoccupa la Cgil berica

«Dopo aver analizzato il progetto definitivo Alta velocità alta capacità per l'attraversamento di Vicenza depositato a palazzo Trissino da Rete ferroviaria italiana Rfi il giorno 8 agosto, intendiamo lanciare un forte allarme. Ed intendiamo avanzare allo stesso Comune di Vicenza le nostre richieste affinché il Tav possa essere un'opera utile, sobria e sostenibile da un punto di vista ambientale nonché sociale». È questo il succo di una nota diramata oggi 7 settembre dal segretario generale della Cgil berica Giampaolo Zanni che sul potenziamento della tratta Verona, Vicenza Padova ha deciso di puntualizzare alcuni aspetti specifici. «Come risulta dai documenti da noi presentati già nel marzo del 2018 - si legge nella nota - da parte nostra era stato espresso un sostanziale giudizio positivo sul progetto preliminare dell'opera» per quanto riguarda segnatamente il «Lotto funzionale II». Progetto preliminare che per il sindacato aveva tenuto conto «delle obiezioni avanzate all'epoca da noi e da tante forze politiche e sociali». Epperò Zanni in queste ore, con un riferimento diretto a quanto potrebbe accadere soprattutto nel quartiere Ferrovieri a Vicenza proprio in relazione alla progettazione identificata nel progetto definitivo (che è il penultimo step prima della progettazione esecutiva), ha lanciato un allarme circostanziato. Un allarme che riguarda «il rilevante aumento dell'impatto sui quartieri interessati dai lavori, il raddoppio delle risorse pubbliche necessarie che passano da 800 milioni di euro a 1,6 miliardi, al notevole aumento della durata prevista dei lavori che sale a ben nove anni». Per questo motivo Zanni, che ha ribadito il suo convincimento alle telecamere di Lineanews.it, chiede alla amministrazione comunale di Vicenza una serie di incontri coi residenti in cui dare contezza delle criticità che si profilano all'orizzonte.