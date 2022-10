Il montascale è guasto, e i disabili non possono votare

Se sei su una carrozzina, per votare devi cambiare seggio. È questo il riassunto della rocambolesca disavventura capitata a un cittadino di Vicenza, Andrea Puzzuoli, che ha deciso di denunciare l'accaduto su facebook.

Tutto risale alla scorsa domenica, quando l'uomo si è recato a votare nelle scuole di via Turra, a Parco Città, accompagnando nell’occasione la madre in sedia a rotelle. Con sua amara sorpresa, una volta al seggio Puzzuoli ha scoperto che il montascale, che avrebbe dovuto condurre le persone diversamente abili a votare nei seggi 38, 39 e 66, era guasto, situazione che a quanto pare risalirebbe al referendum dello scorso giugno. L’uomo, quindi, constatata la poca disponibilità dei presidenti del seggio nel collaborare, ha dovuto accompagnare la madre a votare nei seggi di via Riello.

Domenica sera, infine, Puzzuoli ha deciso di inviare una segnalazione, non ottenendo però nessuna risposta. «Domenica 25 sera invio all'Ufficio Elettorale e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico una mail dove mi dico molto contrariato per il fatto che alle scuole di via Turra ci fosse il montascale rotto – si legge nel post pubblicato ieri, venerdì 30 settembre, nel gruppo facebbok “Sei di Vicenza se…” - e quindi mia madre sia stata sballottata da un seggio all'altro per riuscire a votare. Questo a causa dell'incompetenza di vari presidenti di seggio che non si sono voluti prendere in carico di informarsi sulle procedure e per il fatto che pare che il montascale fosse già rotto all'epoca dell'ultimo referendum, quindi una vergogna in primis per la situazione in una scuola, poi, visto che lo sapeva, l'Ufficio Elettorale avrebbe potuto informarsi se il problema era stato risolto e, se del caso, informare i presidenti di seggio di come comportarsi. Voi pensate che da lunedì qualcuno si sia degnato di rispondere? Un ci scusiamo? Un faremo dei controlli?».