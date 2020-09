Quando il cancro non è un limite, pazienti del San Bassiano diventano attrici

Lunedì sera in sala Da Ponte, ha fatto il suo debutto "Il mondo è mio", il documentario realizzato dal regista bergamasco Manuele Cecconello, in collaborazione con l'associazione oncologica San Bassiano Onlus e com l'atelier Raptus&Rose di Silvia Bisconti.

La pellicola racconta, attraverso il vissuto di Annalisa, Silvia e Debora alcune delle dimensioni di aiuto e supporto che l'associazione oncologica San Bassiano offre a coloro che affrontano il percorso della malattia oncologica.

Un processo di rinascita che è un inno alla resilienza e all’autoconsapevolezza. Il “mondo” che era lontano e inaccessibile, ridiventa “mio” nel qui ed ora di una esperienza straordinaria da cui ripartire!

Il documentario dà lustro anche all'esperienza del "Defilé della Rinascita", la sfilata che qualche anno fa ha portato a sfilare in piazza del Signori alcune pazienti oncologiche, che per un giorno hanno indossato gli abiti della stilista Bisconti nell'evento nato dal sodalizio tra Gianni Celi e Dina Faoro.