Il crash di Libero.it colpisce l'Ovest vicentino

«Che fai se ordini per tempo la richiesta i farmaci per il cuore a te indispensabili o se hai bisogno di tenere sotto controllo disturbi dello stress e dell'ansia e il medico non riceve la tua e-mail? Ti attacchi al tram, litighi col farmacista e poi vai in ambulatorio, sacramentando sulla falsa digitalizzazione della medicina veneta di Luca Zaia e della sua fedelissima Manuela Lanzarin assessore appunto alla sanità». Per queste ragioni la Regione Veneto dovrebbe impegnarsi maggiormente nell'agenda «digitale» della pubblica amministrazione e stringere invece la cinghia per quanto riguarda gli esosi canoni assicurati al raggruppamento «Sis» per quanto riguarda le grandi opere viarie da realizzare in concessione come la Superstrada pedemontana veneta nota come Spv: detto in altre parole serve meno asfalto e servono più infrastrutture elettroniche. È questo il succo di una nota al curaro pubblicata ieri 25 gennaio dal Covepa, il coordinamento ecologista che da anni contesta la Spv perché oltre alle ripercussioni sul piano ambientale drenerebbe inopinatamente ingenti risorse pubbliche. L'affondo, firmato dall'architetto Massimo Follesa, vicepresidente del Covepa, giunge in un momento preciso. A Trissino infatti (piccolo centro della Valle dell'Agno nell'Ovest vicentino), comune in cui l'architetto Follesa risiede, l'account e-mail di Libero che gestisce la posta elettronica della «Medicina di gruppo» ha messo in crisi pazienti e utenti. Medicina di gruppo è infatti l'hub locale che raccoglie gli ambulatori e relativi servizi del comprensorio Trissino-Castelgomberto. Alemno alla grossa questo è il j'accude del Covepa.

Nella sua disamina Follesa punta l'indice, e lo fa sul piano della critica alla politica sanitaria, pure verso Azienda zero. Ossia la azienda speciale della Regione Veneto che in maniera centralizzata gestisce acquisti e forniture delle Ulss venete: «Ora io credo che in Azienda zero, abbiano scelto questo titolo in modo direttamente proporzionale alle loro capacità, in particolare quella informatiche. Devono avere un battaglione di informatici che vale zero, per non capire - scrive Follesa - che la digitalizzazione delle ricette passa attraverso un servizio di posta elettronica che deve essere controllato dalla pubblica amministrazione regionale. Senza che la stessa digitalizzazione sia lasciata a compagnie private che ti lasciano a piedi».

In prospettiva rimane da capire quanto a lungo durerà il black-out di Libero.it (cui fa riferimento pure il portale Virgilio peraltro), se come dicono i vertici aziendali, sia vero che il crash sia da addebitare ad un malfunzionamento imputabile ad un bug di un fornitore terzo. O se lo stesso crash, in qualche modo, possa essere riconducibile a un eventuale attacco hacker (circostanza smentita dalla società proprietaria) diretto al portale Libero oppure riconducibile ad un attacco hacker rivolto ad un fornitore della nota piattaforma: denotando così una condotta malevola. Questo almeno è il timore di tanti utenti che in queste ore stanno fronteggiando disagi di non poco conto proprio in relazione alle noie del portale che appartiene al gruppo Orascom, a sua volta riferibile alla famiglia del magnate egiziano Naguib Onsi Sawiris Sawiris. Peraltro da alcune indiscrezioni circolate nella capitale sembra che il collasso della piattaforma, per ragioni di sicurezza nazionale, sarà oggetto di un approfondimento ad hoc presso il Copasir: ossia il comitato bicamerale che vigila sulla intelligence italiana. Ma in relazione alle critiche di Follesa come la pensa il presidente della giunta regionale Zaia? Chi scrive ha contattato quest'ultimo per conoscere il punto di vista di palazzo Balbi. Da Zaia però, almeno per il momento, non è giunto alcun commento.