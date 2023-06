Haunted, il nuovo singolo di Tullia

Tullia, talentuosa cantautrice 27enne nata a Schio, fa il suo ritorno con il nuovo singolo intitolato "Haunted". Il singolo è stato ufficialmente rilasciato venerdì 9 giugno e segna il debutto della cantante vicentina nella lingua inglese.

Il testo del brano esplora le complessità dell'animo umano, mentre la musica viaggia attraverso sonorità pop punk e rock, omaggiando lo stile tipico dei primi anni 2000. Tullia è costantemente impegnata nella sua formazione musicale e nella ricerca artistica. Attraverso "Haunted", la cantautrice rivela le criticità che spesso ostacolano il cambiamento e le gabbie mentali che intrappolano la mente in uno stato di immobilità dolorosa. "Haunted" si riferisce a un corpo ormai svuotato, avvelenato da situazioni e pensieri tossici, come spiega Tullia stessa: "Il brano parla dell'impossibilità di liberarsi dai ricordi malinconici, spesso legati ad esperienze passate, dell'incapacità di agire per uscire da un dolore che ci immobilizza.

Uno stato d'animo che ci induce a provare vergogna nel chiedere aiuto alle persone care, a chi potrebbe dissolvere in un istante il nostro dissidio interiore. Rimaniamo così immobili a guardare una situazione che non abbiamo il coraggio di cambiare." Per interrompere questa spirale negativa, Tullia ha inserito alla conclusione del brano un "sparo" metaforico, un colpo capace di sancire la liberazione da ciò che ci ha infestato e trattenuto, segnando la morte di un peso insormontabile e l'inizio di una rinascita personale.

Il testo e la musica di "Haunted" portano la firma di Tullia, mentre alla produzione si è occupato Matteo Scapin, conosciuto come Matthew S, con il quale l'artista aveva già collaborato per l'album "First", contribuendo alla scrittura e all'interpretazione del brano "Island".

"Haunted" è disponibile gratuitamente in streaming su tutte le principali piattaforme multimediali, offrendo a tutti gli ascoltatori l'opportunità di immergersi nell'intensa esperienza musicale di Tullia.