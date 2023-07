Continuità assistenziale, dal 18 luglio attiva al numero 0444 929611

Cambia il numero di telefono del servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) valido per tutto il territorio dell’Ulss 8 Berica: a partire da martedì 18 luglio, il nuovo numero attivo sarà lo 0444 929611.

L'Ulss 8 ricorda che il servizio di Continuità assistenziale garantisce le prestazioni sanitarie che non possono essere rinviate al medico curante il giorno successivo ed interviene negli orari in cui il medico di medicina generale ed il Pediatra di libera scelta non sono tenuti ad esercitare l'attività.

Il servizio è attivo nei giorni festivi dalle 8 alle 20 e i sabati e prefestivi dalle 10 alle 20, mentre durante gli altri giorni della settimana è operativo dalle 20 alle 8.