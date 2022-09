GSM: continua l'attività di monitoraggio al Buso del Sieson

Dopo l’escursione di fine luglio al Buso del Sieson, durante la quale è stato registrato un drastico calo del volume del ghiaccio, prosegue l’attività di monitoraggio del Gruppo Speleologi di Malo.

«Domenica 21 agosto – si legge nella nota inviata dal presidente Marcello Manea - siamo andati a installare nella Grotta del Sieson una stazione di monitoraggio: altezza ghiaccio, temperatura aria e rilievo della massa di ghiaccio. È stato fatto nuovamente il rilievo (misurazioni e rappresentazione grafica) della grotta, compreso il salone centrale per poter fare un confronto con il rilievo del 1967 depositato in catasto. Lo scopo è la misurazione dell’altezza del ghiaccio anche nel primo pozzo».

«La base del primo pozzo è interessata all’accumulo di neve – prosegue -, nella stagione invernale, che entra direttamente dal soffitto della grotta. Il secondo pozzo, invece, ha a che fare con il ghiaccio formato per percolazione dell’acqua. È stata fissata sulla parete una barra metrica per la misurazione dell’altezza del ghiaccio e un termometro per la misurazione della temperatura. È stata inoltre posizionata una cassettina con il “diario grotta” dove poter indicare i dati rilevati durante le uscite. L’invito, scritto nella prima pagina del diario, agli speleologi che vanno al Sieson, è di rilevare questi dati e trascriverli e inviarli a info@speleomalo.it».

«È stato segnato anche un caposaldo stabile dal quale fare successivi rilievi della massa di ghiaccio (bollino rosso alla base del secondo pozzo in prossimità del ghiaccio) – conclude la nota -. L’iniziativa sarà comunicare agli altri gruppi veneti di speleologi per coinvolgerli nel monitoraggio dei dati. Si prospetta anche il confrontando sul monitoraggio di altre due grotte venete con presenza di ghiaccio: Buso della Neve di Zingarella nel Monte Zingarella Asiago, quota ingresso 1790 m. slm, monitorato dal GGS Schio e Voragine delle taccole nel Monte Baldo Comune Bregonze, quota ingresso 1819 m. slm, monitorato dal Museo di Scienze di Verona».

Ma non è tutto. Le ultime attività del GSM saranno presentate giovedì 8 settembre in occasione della sagra di Malo all’auditorium S. Gaetano, alle 18.30.

L’aperitivo con gli speleologi di Malo sarà l’occasione di informare e divulgare notizie spesso riservate alle poche persone preparate a scende nei meandri della terra. La serata sarà aperta dalla lettura di Luigi Meneghello che nel libro Liberas Nos a Malo descrive la sua esperienza in una grotta dell’altopiano di Asiago (zona Malga Fossetta). Sarà l’occasione per rendere omaggio allo scrittore Maladense in occasione del centenario dalla nascita.