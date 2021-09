No Green pass nella scuola: Vicenza si mobilita

Oggi primo settembre il capoluogo berico è interessato da una serie di iniziative: al centro c'è una critica molto articolata ad alcune strategie di contrasto al coronavirus messe in campo da governo e regioni a partire dal Green pass.

Non mancano peró le critiche dure anche alla campagna vaccinale. I primi a dare conto del loro pensiero sono gli insegnanti. I quali oggi alle 12,30 hanno dato vita ad un sit-in in cui hanno lungamente illustrato le criticità di un dispositivo, il Green pass appunto, che «genera discriminazioni incompatibili con il vivere civile e incompatibili con i princípi costituzionali sui quali anche la scuola pubblica è fondata».

Il sit-in di oggi è il frutto di una iniziativa spontanea, fanno sapere i cinquanta manifestanti accorsi in borgo Berga, pensata anzititto «per aprire un tavolo di discussione pacato e costruttivo con Carlo Formaggio». Si tratta del dirigente dell'ufficio scolastico territoriale per il Vicentino, ossia il provveditore.

Davanti all'ex provveditorato c'erano anche alcuni esponenti dei gruppi di genitori che da mesi si battono «perchè le lezioni si tengano in presenza». Un'altra considerazione che oggi a Borgo Scroffa è stata ripetuta piú volte è stata quella per cui «non intendiamo essere etichettati no vax o sí vax perchè tra noi c'è chi si è vaccinato e chi no. Ció che va evitata è la polarizzazione e la mancanza di dialogo. Senza dialogo la tensione sociale schizzerà alle stelle».

Di tenore diverso dovrebbe essere la manifestazione che è attesa attorno alle 14 di oggi alla stazione ferroviaria di Vicenza. Da giorni circolano voci relative alla volontà di alcuni manifestanti di bloccare i treni sui binari, anche se al momento non ci sono conferme nè smentite.