Ospedali? «Basta green pass per chi fa visita ai familiari»

«È giunto il momento per cui negli ospedali come nelle Rsa ovvero nelle case di riposo siano cancellati gli obblighi relativi al gran pass per i familiari che decidono di fare visita ai propri cari. Non ci sono più le esigenze sanitarie e soprattutto non si può più transigere in alcun modo su un bisogno di pazienti e visitatori che comunque non può essere svilito. Insomma no al green pass per chi fa visita ai familiari». È questo il lei motiv ripetuto a più riprese da una trentina di attivisti che oggi 28 ottobre alle 11,oo del mattino ha organizzato in sit-in davanti all'ospedale di Vicenza. Il presidio, organizzato dal Comitato nazionale «Di sana e robusta Costituzione» ha visto la presenza del presidente dello stesso comitato Raffaele Varvara. Il quale non solo ha spiegato agli astanti le iniziative messe in piedi dalla rete da lui coordinata in tutto il Paese, ma ha pure spiegato come in mattinata ci sia stata «una proficua interlocuzione coi vertici dell'Ulss 8 berica» durante la quale la dirigenza ha sottolineato che per quanto riguarda le richieste più impellenti l'obbligo di esibire «il green pass» da parte dei visitatori sia già venuto meno, basti pensare ai pazienti in fin di vita. Da parte dei vertici dell'Ulss 8 quindi ci sarebbe stata «una prima apertura positiva», riferiscono gli attivisti. Si tratta di obblighi peraltro che comunque sarebbero giunti a scadenza molto presto. Di più, stando ai media nazionali, il governo capitanato dalla neopremier Giorgia Meloni, si è impegnato comunque a rimuovere questo tipo di vincoli: compresi quelli che riguardano il personale sanitario non vaccinato. Durante il presidio, che a Vicenza è stato supportato dal sindacato di base Cub, Varvara (che ha ribadito il suo pensiero ai microfoni di Vicenzatoday.it) ha comunque invitato la cittadinanza a segnalare a chi di dovere eventuali interpretazioni «ormai fuori dal tempo con le quali comunque gli utenti debbono fare i conti quando le singole regioni, le singole strutture sanitarie o i singoli reparti applicano la attuale norma in modo ancora più restrittivo di come sia effettivamente». Durante la manifestazione è intervenuta anche una bassanese la quale ha puntato l'indice sulla casa di riposo in cui è ospitato un familiare. La bassanese Annamaria Parolin per l'appunto si è a lungo soffermata «sul disagio che patiscono gli ospiti di quelle Rsa ai cui familiari non è permesso non solo di far visita ai propri cari ma pure di capire anche come venga gestita la permanenza di quegli anziani in quelle strutture». Sul finire del sit-in è intervenuta anche Maria Teresa Truetta, segretaria veneta del sindacato Cub. «Chiediamo - fa sapere quest'ultima - la revoca di tutti i provvedimenti di limitazione di accesso ai familiari dei ricoverati in ospedale e nelle Rsa. Non vorremmo che tanto rigore nel negare le visite sia un mezzuccio per impedire ai familiari di valutare dall'interno come vengono presi in carico i pazienti in un periodo storico in cui il pubblico dissennatamente e con perseveranza taglia sui fondi e sul personale sia in ambito sanitario sia in ambito sociale». Durante il sit-in «sono state raccolte molte firme a sostegno della campagna nazionale portata avanti dal nostro comitato» ha fatto sapere Varvara che ha invitato gli attivisti a far sentire la propria voce sui territori. Il comitato nel pomeriggio di oggi ha pure diffuso una nota in cui esplicita ulteriormente i motivi che hanno spinto gli attivisti a dare vita al presidio davanti al San Bortolo.

ASCOLTA L'INTERVISTA A VARVARA E PAROLIN