Controlli autobus Svt: 1200 utenti trovati senza Green Pass

SVT ricorda che dal 1 aprile entreranno in vigore le nuove regole per viaggiare a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale, per i quali non sarà più previsto l’obbligo del Green Pass (“base” o “rafforzato”). Rimane invece in vigore, almeno fino al 30 aprile, l’obbligo di utilizzare la mascherina FFP2. Dal 6 dicembre 2021, quando era entrato in vigore l’obbligo del Green Pass (inizialmente “base” e “rafforzato” dal 15 febbraio 2022), sono stati eseguiti oltre 30.000 controlli, rispetto ai quali solo 1200 (il 4%) utenti è risultato privo della certificazione necessaria.

I controlli - prevalentemente a terra e al momento della salita in quanto con finalità soprattutto preventiva - proseguiranno comunque anche dopo il 1 aprile, limitatamente all’utilizzo corretto della mascherina di tipo FFP2. Per quanto riguarda i lavoratori, dal 1 aprile come noto non ci sarà più l’obbligo del Green Pass rafforzato per gli over 50 nei posti di lavoro, ma rimarrà fino al 30 aprile l’obbligo di Green Pass “base” per tutti i lavoratori.

Questo dovrebbe dunque ridurre ulteriormente, anche se non eliminare del tutto, il numero di operatori assenti in quando inadempienti alle normative, che nel mese di marzo si è attestato su una media 11,3 unità. Di conseguenza, dovrebbe ridursi ulteriormente anche il numero di corse sospese, che nella giornata di ieri (29 marzo) era comunque pari allo 0,5%.