Violenta grandinata nella notte, auto danneggiate e alberi caduti

Raffiche di vento, chicchi di grandine grossi come albicocche, auto danneggiate, vetri rotti e alberi caduti o pericolanti. È il primo bilancio del furioso temporale che si è abbattuto nella notte a Vicenza e provincia. Colpiti, oltre alla città, anche molti comuni del Vicentino: Caldogno, Malo, Dueville, Monteviale, Lugo e Sarcedo, per citarne qualcuno ma, come testimoniano le numerose foto pubblicate sui social, sono parecchie le zone interessate.

Particolarmente colpito il comune di Costabissara, dove i volontari della protezione civile hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza le strade: 4 alberi, sono caduti togliendo parte del ciglio della strada e una pianta è caduta proprio sui fili della corrente.

Tutto è iniziato verso le 1 di notte, con raffiche di vento e tuoni, poi si è scatenata la tempesta che non ha risparmiato le carrozzerie delle automobili ma nemmeno le vetrate delle case. In alcune zone il temporale ha "scaricato" anche un'ora dopo, verso le 2. La centrale operativa dei vigili del fuoco di Vicenza è stata "tempestata" di chiamate. Moltissimi gli interventi dei pompieri - si parla di una sessantina cinquanta delle quali già risolti - durante la notte per allagamenti e piante finite sul manto stradale, pali e alberi pericolanti. Non si segnalano danni a persone. Nel capoluogo in via Battista da Vicenza, un albero a grande fusto si è sradicato appoggiandosi con la chioma sopra un condominio. Le squadre sono al lavoro anche nella mattinata di giovedì. Difficile, per adesso, quantificare i danni.