Gli alpini mettono la tenda davanti al cimitero, sgomberati

L'invasione degli alpini a Vicenza non ha risparmiato nemmeno i cari estinti. La sezione Ana di Ponzano Veneto (TV), scesa in città nella mattinata di mercolediì, ha ben pensato di stabilirsi nel primo spazio disponibile trovato. Peccato che l'area fosse quella del cimitero maggiore di Vicenza. Lì davanti le penne nere, famose per la loro efficacia, hanno montato in un batter d'occhio un tendone assieme a panche a tavoli, impedendo di fatto le attività funebri del camposanto, compreso il passaggio dei carri funebri. La cosa è stata risolta con l'intervento della polizia locale e dell'assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai, qui nelle vesti di sceriffo della contea. Gli alpini hanno così dovuto smontare tutto e rimontare tendone e il resto dietro al cimitero. Incidente diplomatico concluso.