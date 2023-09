Lascia il Grappa per il Grande fratello, Giselda Torresan tra i Nip della "casa più spiata d'Italia"

Sembra una sorta di Sliding doors quello che si appresta a vivere Giselda Torresan, 33enne di Asolo (Treviso) molto conosciuta anche nel Bassanese, tra le nuove concorrenti del Grande Fratello.

Nonostante i suoi 130mila followers non è una vip ma una giovane appassionata di montagna, con un grande spirito ecologista e che nella vita di tutti i giorni lavora in fabbica come operaia.

La sua partecipazione è stata annunciata dal settimanale tv Sorrisi e Canzoni.