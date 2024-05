Una torta da record per il Giro d'Italia

Il maestro pasticcere APEI, Mario Messina, ha scelto di onorare l’arrivo del Giro d’Italia nella sua città, Bassano del Grappa, con una torta da record in grado di riprodurre un bicicletta di cioccolato a grandezza naturale.

«L’arrivo del Giro a Bassano in una tappa regina come quella di domani (sabato 25 maggio) è un evento storico che andava celebrato - spiega Messina, che è membro degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana e titolare della pasticceria Golosità Pasticceria & Bistrò in centro a Bassano - Taglieremo la torta per festeggiare il Giro in territorio dove la passione per il ciclismo è sempre molto forte e sentita».

La bicicletta di cioccolato è stata realizzata a mano con cioccolato fondente Equatoriale al 55% Valrhona e cioccolato bianco, aerografato in rosa, colore simbolo della kermesse sportiva. Alla base una classica Millefoglie con sfoglia e crema Chantilly e vaniglia Tahiti all’interno.