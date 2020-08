«Oltre duemila persone» alla fiaccolata «in memoria di Angela»

Una fiumana silenziosa di «oltre duemila persone» (un po' più della metà secondo le forze dell'ordine) ha salutato ieri sera la memoria di Angela Vignaga, la quindicenne uccisa domenica sera da un pirata della strada ad Arzignano in via Broggia. La fiaccolata (ripresa dalle telecamere di Vicenzatoday.it) è partita dal parco Giuriolo di via Pozzetti per giungere in via Broggia luogo dell'incidente in cui la giovane sarebbe stata investita dalla Fiat Panda condotta dal 54enne Luciano Vaccari, un carrozziere arzignanese con attività a Chiampo che è stato fermato dai Carabinieri di Vicenza e che al momento è il principale indiziato. L'uomo stando ai primi riscontri raccolti dai militari e dai vigili urbani di Arzignano, anche se le circostanze sono ancora da chiarire completamente, non avrebbe arrestato il suo veicolo per prestare soccorso alla liceale che avrebbe compiuto sedici anni a breve. Si sarebbe risaliti a lui dopo due giorni di indagini serrate: sull'accaduto indaga ora la procura di Vicenza col pubblico ministero Claudia Brunino.

«Abbiamo voluto fermarci qui dove qualcuno non si è fermato» ha detto il parroco di Arzignano don Mariano Lovato proprio quando il corteo silenzioso, al quale hanno partecipato anche i familiari più stretti della vittima, è giunto proprio alla radura che sormonta via di via Broggia nella quale le persone si sono raccolte per ascoltare alcuni canti: la fiaccolata peraltro era stata organizzata «a tempo di record» dal gruppo della «Sagra del Castello di Arzignano» e dal gruppo «Noi Castello Oratorio Zamperetti». La studentessa infatti era molto legata alla frazione di Castello nella quale aveva «parecchi amici».

Al corteo hanno preso parte, in silenzio, anche il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua, il sindaco di Chiampo Matteo Macilotti e quello di San Pietro Mussolino Gabriele Tasso. I funerali della giovane sono in programma domani 21 agosto alle ore dieci alla chiesa parrocchiale della frazione di Castello di Arzignano. Il corteo ieri si è snodato per le vie della frazione della città del grifo in maniera sempre composta, ma in più di una occasione non è mancato chi a mezza bocca ha lanciato strali di ogni tipo nei confronti del presunto pirata della strada. Il quale nei giorni avvenire potrebbe essere chiamato a rispondere dell'accusa di omicidio stradale ed omissione di soccorse sempre che questa non venga riformulata.

