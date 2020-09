Giornate promozionali al Luna Park di Campo Marzo

Al Luna park a Campo Marzo, in attività da venerdì 28 agosto fino al 20 settembre, sono in programma alcune giornate promozionali.

"Un plauso va alla sensibilità degli attrazionisti che anche in quest'anno difficile hanno garantito delle giornate promozionali con particolari agevolazioni e sconti. inoltre hanno fatto in modo che la nostra città avesse un luna park sempre più gradevole grazie alle luminarie su viale Roma e nella vicina esedra, in corrispondenza dell'ingresso - dichiara l'assessore alle attività produttive.

"Anche quest'anno proponiamo le consuete promozioni rivolte alle persone con disabilità e gli sconti per tutti. Inoltre, per ringraziare la categoria che in periodo di emergenza sanitaria si è spesa più di ogni altra, abbiamo voluto dedicare tre giornate di gratuità a medici e infermieri" - spiega Igor Osti in rappresentanza degli operatori che rendono ricco di proposte il luna park.

Mercoledì 9 settembre potranno usufruire dell'accesso gratuito alle attrazioni tutte le persone con disabilità. In caso di maltempo è previsto il rinvio a giovedì 10 settembre.



Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre medici ed infermieri avranno l'ingresso gratuito esibendo il tesserino di riconoscimento.



Venerdì 18 settembre la promozione sarà dedicata a tutti. Per salire nelle piccole attrazioni si pagherà solo un euro mentre per le grandi attrazioni e per i giochi a premi è previsto uno sconto di 1 euro (sono coinvolte solo le attrazioni aderenti).

Orari

Nei giorni feriali il luna park rimane aperto dalle 16 alle 23.30, nei festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 23.30.

Nei giorni prefestivi di venerdì e sabato apertura dalle 15 alle 00.30