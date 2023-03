Vittime del Covid, Vicenza non dimentica: bandiere a mezz'asta in ricordo

In occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, sabato 18 marzo le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta.

“Il ricordo delle vittime della più grave emergenza pandemica della storia – commenta il sindaco - è un atto doveroso e necessario. L’immagine dell’arrivo nel 2020 delle bare con i camion dell’esercito italiano per la cremazione qui a Vicenza delle vittime di Bergamo e Brescia, è impressa nella memoria di tutti noi. Nella giornata nazionale per le vittime del Covid vogliamo quindi rinnovare il cordoglio collettivo per le perdite subite, affiancando a questo il sentito ricordo dell’impegno e apporto dato da tutti coloro i quali, in quei drammatici momenti, hanno contribuito alla salvaguarda della salute collettiva e al funzionamento dei servizi essenziali”.

La "Giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell'epidemia da Coronavirus" è stata istituita dal Parlamento con la legge del 18 marzo 2021, scegliendo come data quella che nel 2020 ha visto il tragico passaggio dei camion militari carichi di bare per Bergamo.