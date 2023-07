Giornata Mondiale della Gioventù, 500 vicentini hanno risposto all'appello di Papa Francesco

Sono partiti alle prime luci di martedì 25 luglio i primi 50 giovani vicentini diretti in Portogallo per vivere la 38esima Giornata Mondiale della Gioventù. Altri nove pullman di ragazzi e ragazze partiranno per Lisbona sabato notte (29 luglio). Sono dunque complessivamente quasi 500 i vicentini, tra giovani e accompagnatori adulti, che hanno risposto all’appello di papa Francesco e saranno così presenti al grande raduno mondiale che avrà il suo culmine sabato 5 e domenica 6 agosto nella capitale portoghese. Tra gli accompagnatori, anche il vescovo Giuliano che condividerà il lungo viaggio (2350 Km) in pullman con i giovani della diocesi.

I giovani vicentini partiti questa notte passeranno alcuni giorni nella parrocchia di Nisa (diocesi di Portalegre) per un gemellaggio con i loro coetanei portoghesi, prima di raggiungere Lisbona non senza aver fatto visita lungo il tragitto al santuario di Fatima. A Lisbona si riuniranno lunedì 31 luglio ai partecipanti della cosiddetta “proposta breve”.

I primi giorni di agosto saranno caratterizzati dalla partecipazione a momenti di catechesi, preghiera e fraternità che coinvolgeranno gli oltre 400mila iscritti (di cui 60mila italiani) a questa 38a Giornata mondiale della gioventù dal titolo “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). Come per le passate edizioni i momenti più forti del raduno saranno la Via Crucis la sera di venerdì 4 agosto, la veglia notturna di sabato 5 agosto e la Santa Messa conclusiva con papa Francesco domenica 6 agosto nel “Campo de Graça”.

Per la diocesi di Vicenza seguiranno la Giornata mondiale della gioventù sr. Naike Monique Borgo oscm, che terrà un diario quotidiano per l’emittente cattolica Radio Oreb, e Andrea Frison per il settimanale diocesano La Voce dei Berici. Tutti i contenuti saranno a disposizione sul blog e sui canali social della pastorale giovanile della diocesi di Vicenza.