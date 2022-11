Area Sanremo, una giovane vicentina approda alle selezioni finali

Anche quest’anno Area Sanremo 2022 ha aperto le sue porte a centinaia di giovani talenti pronti a calcare il palco del Festival della Canzone Italiana. Più di 600 partecipanti al concorso canoro si sono sfidati davanti alla commissione nel corso dei due primi weekend di novembre e i tre esperti nominati da Amadeus, direttore artistico del concorso, hanno scelto 46 artisti che andranno alle fasi finali del concorso che si terranno sabato 26 e domenica 27 novembre. I finalisti, una ventina, saranno proclamati dalla stessa Commissione di Valutazione insieme ad Amadeus e avranno la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione Musicale RAI, che decreterà i 4 artisti vincitori che parteciperanno il 16 dicembre alla serata finale di Sanremo Giovani sul palco del Casinò. I primi 8 finalisti di Sanremo Giovani, sono già stati scelti. Tra loro, un vicentino, gIANMARIA, con il brano "La città che odi".

Sarà una sfida-evento, trasmessa anche in diretta tv, nel corso della quale saranno decretati i nomi dei due giovani artisti che a febbraio 2023 parteciperanno al Festival della Canzone Italiana direttamente tra i Big del Festival. Tra i nomi dei 46 finalisti di "Area Sanremo" c'è un'altra vicentina. Si tratta di una giovane artista di Piovene Rocchette, Giorgia Pietribiasi, in arte Lamante. Giorgia, classe 1999, prende per mano la sua prima chitarra a 6 anni e a 18 si trasferisce a Milano dove, dal 2018, studia canto al CPM (Centro produzione musicale). Nel 2020 partecipa per la prima volta all’AreaSanremo e nello stesso anno ottiene il posto in finale alle 16ema edizione dell’unico contest dedicato alle cantautrici emergenti, il Bianca d’Aponte.