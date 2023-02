Gianni Morandi feat Sangiovanni: fuori il videoclip

Li abbiamo visti insieme sul palco dell'Ariston ed ora, la loro "Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte", è disponibile in un videoclip che riprende esattamente il video originale del brano (pubblicato nel 1963), con la ricostruzione esatta della coreografia, e con i protagonisti che duettano nella versione 2023 curata da Shablo, in abiti d’epoca.

Sangiovanni, artista simbolo della Generazione Z, in soli due anni ha ottenuto oltre cinquecento milioni di streaming, trentanove certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio “Cadere Volare” (Sugar) e oltre centomila presenze ai live da maggio a ottobre 2022.

Morandi sarà impegnato con il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti dello sport italiani – prodotto da Trident Music – che partirà a marzo da Rimini, per poi proseguire a Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli. I biglietti del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.