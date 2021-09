"It's a girl", Georgette Polizzi svela il sesso del suo "piccolo miracolo"

La stylist ed influencer vicentina, dopo aver annunciato di essere incinta, a modo suo, ha svelato di essere in attesa di una femminuccia

Ai tradizionali baby shower ha preferito le latte di colore, che quotidianamente usa nel suo lab per mettere la propria "impronta" ai capi d'abbigliamento che lei realizza, e a pochi giorni dall'annuncio di essere in dolce attesa ha svelato che la creatura che porta in grembo è...una femminuccia.

"Fin dal primo giorno abbiamo sempre chiamato il nostro miracolo con un nome, un nome solo, e quello è stato e sarà, come se sapessimo che il destino aveva deciso che era giusto così", queste le parole raccolte in un post carico di emozioni scritto e condiviso da Georgette Polizzi attraverso i social.