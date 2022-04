Georgette "bersaglio" della mamme sbotta sui social: "Siete pesanti"

"Ve manca un zobia par fare la settimana", tradotto: "Vi manca un giovedì per fare la settimana". Georgette Polizzi, in perfetto dialetto vicentino, esprime la sua insofferenza verso la miriade di "consigli non richiesti" che riceve quotidianemente dalle sue followers in tema di gestione bimba.

L'imprenditrice e influencer vicentina, diventata da poco mamma della piccola Sole, ha infatti condiviso alcune stories su Instagram dove, con il sorriso sulle labbra, ha cercato di sdrammatizzare una situazione che si sta facendo pesante. "E non si baciano le mani dei neonati e non baciare tua figlia in faccia perchè potrebbe prendere il Covid però mentre la pulisco, le faccio il bagno, le do da mangiare lì non lo prende e poi perchè devo avere il Covid io?", questi solo alcuni dei messaggi che la vicentina si vede recapitare ogni giorno dalle followers che, a quanto pare, dispensano consigli non richiesti e criticano il modus operandi della stylist.

E ancora: "Non deve dormire di lato...ma voi cosa ne sapete...- sbotta Georgette - Io devo stare qui a giustificarmi non capisco...e tutte poi iniziano con, ti do un consiglio...come io fossi stupida...Siete pesanti, cos'avete?".