Georgette Polizzi è diventata mamma: è nata la piccola Sole

Come un raggio di Sole è arrivata a scaldare le vite di mamma Georgette Polizzi e papà Davide Tresse. La piccola è venuta al mondo con parto cesareo programmato alle 8.50 del 21 marzo, all'ospedale Alto Vicentino di Santorso.

Sole Tresse è frutto dell'amore tra la stylist vicentina e il marito Davide, noti per aver preso parte al programma Mediaset Temptation Island.

Il percorso di Pma

Per mamma e papà sono stati nove mesi intensi dove hanno raccontato il loro percorso, a volte in salita, che li ha portati oggi ad essere genitori. Georgette dopo aver parlato ampiamente dei suoi problemi di salute e della impossibilità di diventare madre naturalmente aveva raccontato sui social il loro percorso di Pma (procreazione medicalmente assistita), durato un anno e mezzo, dove l'unica sopravissuta fu proprio la blastocisti che era stata crionconservata e che, una volta scongelata ha resistito e si è espansa diventato oggi la piccola Sole Tresse, una bimba di quasi 4 kg per 53 cm di lunghezza.

Nei giorni scorsi, una Georgette visibilmente emozionata aveva fatto partire il conto alla rovescia che l'ha portata poi al parto. Per la stylist le insidie non sono finite, dovrà infatti tornare alla terapia alla quale si è sottoposta dopo la scoperta della Sclerosi multipla, la "bastarda" come lei stessa ha definito la malattia della quale è affetta, ma lo farà con una carica in più, quella di essere mamma della piccola Sole.