Georgette Polizzi in dolce attesa: arriva l'indiscrezione

Nel giorno del suo secondo anniversario di matrimonio con Davide Tresse, dalle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, arriva l'indiscrezione che la stylist vicentina Georgette Polizzi diventerà mamma. Se così fosse, per l'influencer dal passato minato da sofferenze soprattutto legate alla sfera famigliare, sarebbe la realizzazione di un sogno.

Nonostante la sclerosi multipla, l’influencer sarebbe in dolce attesa del suo primo figlio grazie ad un percorso di procreazione assistita.

Al momento la notizia della gravidanza non è ancora stata commentata da Georgette Polizzi che non ha mai nascosto il desiderio di avere un figlio che coronasse il suo amore per il marito Davide Tresse. E per fare questo Per questo, l’imprenditrice e influencer che da anni convive con la sclerosi multipla, ha iniziato un percorso di procreazione assistita, raccontato ai follower lo scorso dicembre.

"Ho intrapreso questo percorso ormai due anni fa, perché sono stata costretta a interrompere un farmaco che combatteva la bastarda e mi faceva sentire bene, per sostituirlo con uno compatibile con un’eventuale gravidanza ma che mi devasta fisicamente" ha confidato Georgette parlando della sclerosi multipla: "In questo percorso ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare: ho letto di tutto su internet e mi sono iscritta anche a dei forum, esami su esami, sono passata dall’avere il cassetto pieno di medicinali generici all’averlo pieno di siringhe".

La coppia è entrata nel cuore di molti italiani dopo la partecipazione, nel 2016, al reality Temptation Island.