Georgette Polizzi diventerà mamma, la conferma: "Sei il nostro piccolo miracolo"

"Sono mamma di una blastocisti espansa di un percorso di PMA e non me ne vergogno" ha dichiarato la stylist vicentina in un post sui social confermando così le indiscrezioni uscite sul settimanale Chi

Avrebbe voluto aspettare a darne notizia ma le voci si sono fatte insistenti e la stylist vicentina ha deciso di dire la sua. Georgette Polizzi diventerà mamma realizzando così uno dei suoi sogni più grandi al fianco del marito Davide Tresse.

La conferma arriva dai social dove la vicentina ha raccolto in un post le sue emozioni. Ha raccontato che in cuor suo avrebbe voluto aspettare (per una forma di protezione nei confronti della creatura che porta in grembo) ma al tempo stesso racconta di un percorso lungo: "fatto di sofferenze vere, pianti, cicatrici, dolori fisici, sacrifici...Sono mamma di una blastocisti espansa di un percorso di PMA e non me ne vergogno".

La stylist ci ha tenuto anche a precisare che "è l’infertilità che avvicina una coppia a questo percorso, non la sclerosi multipla...Il/la nostro/a piccolo/a verrà cresciuto/a dall’amore e non dalla malattia".

É questa l'ennesima prova di forza e di coraggio di una donna la cui vita non ha le ha risparmiato nulla ma si è sempre rialzata ponendosi obiettivi continui: "Vi ho sempre detto che volere è potere".