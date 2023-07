Caldo africano, "l'antidoto" è il gelato

L’anticiclone africano “Caronte” ha raggiunto, in questi giorni, il suo massimo effetto portando le temperature a 35-40 gradi con l’effetto di aver spinto in alto gli acquisti di gelato e di frutta, i prodotti più rinfrescanti e dissetanti per combattere l’afa e i colpi di calore, soprattutto nelle località di mare, nelle città d’arte e nei grandi centri urbani. E sempre più apprezzato è il gelato artigianale.

“Il gelato fa parte del nostro bagaglio di tradizione - afferma Cristiano Gaggion Presidente regionale degli alimentaristi di Confartigianato - Una testimonianza di questo primato è data, oltre che dalle numerose gelaterie diffuse su tutto il territorio regionale, bel 1.191 di cui 898 a carattere artigiano a marzo 2023 (la seconda regione dopo la Lombardia), dalla spesa media delle famiglie che ISTAT stima per il 2022 in 153 milioni di euro. La terza spesa più elevata dopo Lombardia (328 milioni di euro) e Lazio con 167 milioni”.

“Non c’è dubbio che con le temperature di questi giorni un buon gelato abbia dato un fresco sollievo a più di qualcuno unendo bontà a salute - spiega Oliviero Oliveri, presidente del mestiere Pasticceri Gelatieri di Confartigianato Vicenza - un comparto, quello del gelato, che in provincia al I trimestre 2023 si stima conti 177 imprese di cui 137 artigiane pari al 77,5% del totale (elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere e Agenzia delle Entrate).

A proposito di spesa, quella media delle famiglie vicentine per il gelato nel 2022 è stata stimata dall’ISTAT in 26,5milioni di euro. “L’incremento dei prezzi delle materie prime utilizzate dalle gelaterie si è fatto sentire, ma molte attività non hanno fatto gravare l’intero peso sul consumatore – aggiunge Oliveri- Una scelta dettata anche dal fatto che il gelato artigianale diventa quasi una merenda quotidiana per anziani e bambini in pratica le due fasce di popolazione più a rischio con il caldo e con disponibilità economica, soprattutto il primi, a cui fare attenzione. Altri consumatori invece scelgono il gelato come cena o pranzo e quindi vogliono qualcosa di veloce e pratico e nutriente”.