Gattini abbandonati in mezzo al campo, è caccia ai responsabili

Il 1° giugno scorso poco dopo le 13, alcuni testimoni hanno assistito increduli ad una scena purtroppo molto frequente: un'auto si ferma e scendono due persone che abbandonano quello che sembra un sacco di rifiuti in mezzo a un campo. I testimoni insospettiti dalla scena corrono a vedere e rimangono sbalorditi quando scoprono che non si tratta di rifiuti ma di 4 gattini di circa due mesi.

I testimoni hanno fotografato l'auto e segnalato l'accaduto alla Lav di Bassano del Grappa nella speranza di identificare trovare i responsabili dell'abbandono che sono punibili penalmente per abbandono di animali.

La Lav di Bassano si è quindi attivata per denunciare l'accaduto alle autorità locali e a tal proposito ha lanciato un appello ai cittadini: "Se qualcuno quel giorno e a quell'ora si trovava nei pressi di via Battisti a San Giacomo di Romano e ha visto quella che sembra essere una vecchia Ford scura transitare in zona e può darci informazioni ci sarà molto utile".

La Lav di Bassano ringrazia chi ha fatto la segnalazione e chi è corso a recuperare questi gattini che ora sono in cerca di casa insieme a molti altri:"Attendiamo le vostre telefonate".

Info LAV Bassano 3480407684, lav.bassanodelgrappa@lav.it, pagine FB e Instagram